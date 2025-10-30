Сбер предложил юным клиентам еще один удобный способ перевода денег

Сбер продолжает развивать детское приложение «СберKids» (6+), делая финансовые операции доступнее и проще для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Теперь ребята могут совершать быстрые переводы не только внутри банка по номеру телефона и в банки-партнеры, но и воспользоваться новым способом — переводами по Системе быстрых платежей (СБП).

Новый функционал доступен в последней версии приложения на Android, а владельцам айфонов необходимо обновить «СберKids», скачав актуальную версию в App Store. Сделать это нужно как можно быстрее, пока приложение еще доступно. Чтобы ребенок мог воспользоваться новой опцией, родителю необходимо в настройках детской карты в приложении «СберБанк Онлайн» привязать номер телефона ребенка к детской СберКарте.

«Перевод денег — одна из самых популярных операций в детском приложении “СберKids” для пользователей 6-13 лет, которых сегодня уже почти 2,5 млн человек. Каждый месяц этой возможностью пользуется 1,4 млн детей. Чаще всего юные клиенты переводят деньги на подарок однокласснику или учителю, чаевые в кафе или себе. Думаю, что наши клиенты оценят это нововведение»,— начальник управления «СберКids» Сбербанка Кирилл Бессонов.

