Находившийся в розыске уфимец обвиняется в похищении людей и вымогательстве

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело 27-летнего уфимца, обвиняемого в похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, фигурант уголовного дела вступил в преступную группу, в которой были еще пятеро участников. С мая по июнь 2024 года они создали в мессенджере аккаунт от имени девушки, где договаривались о встречах с мужчинами. По пути они просили приглашенных забрать из тайника наркотики. Приехав на условленные адреса, обвиняемые представлялись полицейскими и под угрозой привлечения к уголовной ответственности требовали деньги. Нападавшие были в одежде, похожей на форму сотрудников МВД, применяли наручники, показывали потерпевшим предмет, напоминающей пистолет, и служебные удостоверения. Четверо потерпевших под угрозами отдали им деньги и ценности на сумму более 100 тыс. руб.

Деятельность преступной группы пресекли в июне 2024 года при похищении уфимца, у которого соучастники вымогали 200 тыс. руб.

Обвиняемый в феврале этого года скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в сентябре в Кармаскалинском районе.

Уголовное дело остальных пятерых участников группировки находится на рассмотрении в суде.

Майя Иванова