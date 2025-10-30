Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Екатеринбурге возбудили дело после обнаружения в парке тела женщины без головы

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ), тело которой без головы было обнаружено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Труп нашел местный житель во время утренней пробежки, следователи зафиксировали признаки криминальной смерти.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

«Тело женщины было полностью нагим и находилось недалеко от АЗС. На одном из пальцев сыщики обнаружили кольцо. Тщательно изучается информация о безвестных исчезновениях женщин и других возможных происшествиях, которые могли бы иметь отношение к данному инциденту»,— отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящий момент следователи работают над установлением личности погибшей и поиском причастных. На месте происшествия проведен осмотр, назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую и биологическую. Полиция изымает записи с видеокамер в районе происшествия.

Полина Бабинцева

