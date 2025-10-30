Сверхурочные выплатили в нижегородской скорой помощи после прокурорской проверки
Работникам госучреждения «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода» выплатили более 1,8 млн руб. за сверхурочную работу после вмешательства прокуратуры. Всего восстановлены права 230 работников, сообщили в надзорном ведомстве 30 октября.
Установлено, что сверхурочная работа не оплачивалась водителям автомобилей скорой помощи. В связи с этим прокуратура внесла представление главному врачу учреждения. Виновных должностных лиц привлекли к ответственности по ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Мера ответственности не уточняется.