В Махачкале местного жителя подозревают в убийстве знакомого

Жителя Махачкалы подозревают в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своего знакомого. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, вечером 29 октября подозреваемый вместе со знакомым находился в частном доме поселка Сулак. Во время застолья между ними возникла словесная перепалка. Конфликт перерос в драку, во время которой фигурант избил оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.

Мария Хоперская