Ставрополье вошло в российский топ по количеству модернизированных библиотек
В Ставропольском крае модернизировали 30 библиотек, что позволило региону войти в десятку лидеров России по количеству обновленных учреждений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.
Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова
Еще семь современных культурных центров, действующих на базе библиотек, планируют открыть в 2026 году. В настоящий момент 10 модернизированных библиотек работают в городах, 20 — в сельской местности. Учреждения становятся площадкой для проведения лекций, выставок и творческих встреч. Для этого пространства оборудуют мультимедийными зонами, фонды книг пополняют, а также увеличивают количество рабочих мест.
Кроме того, по данным Владимира Владимирова, посещаемость библиотек увеличилась более чем в полтора раза.