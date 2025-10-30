В Ставрополе почтили память жертв политических репрессий

В Ставрополе прошла траурная церемония у памятника «Жертвам политических репрессий» на Холодных родниках, где представители власти, общественники, священнослужители и жители города почтили память миллионов жертв массовых репрессий, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя

Пик расстрелов, ссылок и заключений пришелся на 1937–1938 годы, но политические репрессии продолжались до начала 1950-х. Только в регионе было репрессировано около 50 тысяч человек. Глава города Иван Ульянченко подчеркнул важность сохранения памяти, чтобы не допустить повторения трагедий и отметить ценность жизни и свободы. Участники церемонии молчанием и возложением цветов выразили скорбь и солидарность с пострадавшими.

Мемориал установлен в 1999 году, в память о жертвах периода 1930–1950 годов. В стране ежегодно проходят акции памяти с целью осмысления и предупреждения повторения подобных исторических трагедий.

Станислав Маслаков