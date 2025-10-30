В Перми скорректируют движение автобусных маршрутов

С 1 ноября в Перми изменится движение автобусных маршрутов в Кировском и Мотовилихинском районах. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

В Кировском районе скорректируют маршрут №66 — он станет включать ул. Мореходную, что улучшит транспортную доступность микрорайона Старая Налимиха. Автобусы будут следовать до ул. Авангардной по ул. Мореходной. Заезд в микрорайон Налимиха будет совершаться в обе стороны.

В Мотовилихинском районе начнет работу новый маршрут №83. Он будет курсировать от ул. Ушинского, через ул. Самаркандскую, микрорайоны Архиерейка, Ива, Погода и Костарево до площади Восстания. Новый маршрут обеспечит транспортную доступность в том числе и лыжной базы «Динамо». На линии будут курсировать автобусы малого класса с возможностью посадки и высадки в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте.

В Мотовилихе изменится также движение маршрута №38. Он начнет курсировать от микрорайона Запруд II до площади Дружбы вместо ул. Ушинского. Часть рейсов, как и ранее, будут следовать до микрорайона Гарцы. Для маршрута №26 исключается заезд на ул. Мотовилихинскую в микрорайоне Гарцы II. Вместо него до этой остановки начнет ездить маршрут №17к. В обе стороны автобусы будут следовать через микрорайон Висим. Изменения маршрута позволят не только сохранить транспортную доступность, но и обеспечить новую связь для школьников, совершающих поездки в лицей №10.