24 новых школьных автобуса поступило в Удмуртию

24 новых школьных автобуса передали представителям муниципальных образований Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального кабмина транспорт для перевозки детей был закуплен на средства федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Новую технику распределили между 11 районными муниципалитетами и тремя городами. Наибольшее количество автобусов получили образовательные учреждения Завьяловского района — 6 автобусов, Балезинский – 3 единицы техники, Алнашский и Шарканский, а также Можга — по 2 автобуса. По одному новому транспортному средству получат Глазов, Ижевск, а также Вавожский, Каракулинский, Кезский, Игринский, Сарапульский, Увинский и Якшур-Бодьинский районы. Уточняется, что техника не однотипная — приобретено 17 единиц ПАЗ, 6 единиц НАЗ и 1 УАЗ.

На сегодняшний день школьные автопарки Удмуртии используют 445 автобусов, 392 из которых задействованы в ежедневном подвозе учащихся. С учетом текущей паритии, всего с 2018 года в образовательные учреждения региона поступило 451 единица техники.