В ЛНР зафиксированы массовые отключения света из-за аварии на энергосетях

В Луганской народной республике зафиксированы массовые отключения электричества из-за аварии на энергосетях, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Где именно произошла авария, он не уточнил. В регионе собран экстренный штаб по обеспечению электроснабжением.

«Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и делают все возможное, чтобы скорее стабилизировать ситуацию. Также осуществляется подключение территории республики к резервным линиям для возобновления подачи света»,— написал господин Пасечник в Telegram-канале.

В каких районах республики отключено электричество, глава региона не сообщил. Корреспондент ТАСС ранее сообщал, что после скачка напряжения в электросети около 13:00 мск без света осталась большая часть Луганска. Также жители региона рассказали агентству о перебоях в работе мобильной связи, водоснабжения и отопления.

Около 14:30 мск в Минтопэнерго ЛНР сообщили, что большая часть республики уже запитана, электроснабжение восстановили в социально значимых объектах.

Полина Мотызлевская