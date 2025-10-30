Двум астраханцам дали по пять лет колонии за похищение девочки

В Астраханской области суд вынес приговор двум 24-летним местным жителям по уголовному делу о похищении несовершеннолетней (п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, поздно вечером 2 февраля этого года в селе Началово Приволжского района местная жительница и ее знакомый на почве ранее возникшего конфликта избили 15-летнюю девочку и ее брата-подростка, после чего насильно поместили потерпевшую в салон машины и скрылись. Когда им стало известно, что брат несовершеннолетней обратился в полицию, они ее освободили.

Сбором доказательств вины астраханцев занимался Приволжский межрайонный следственный отдел. По решению суда фигурантка и фигурант получили по пять лет исправительной колонии общего режима и колонии строгого режима соответственно.

Павел Фролов