Набиуллина: низкая инфляция крайне важна для людей без сбережений
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что те россияне, кто считают высокую инфляцию несправедливым налогом, «совершенно правы». По ее словам, инфляция занимает первое место в списке тех проблем, которые больше всего беспокоят граждан страны, в частности тех, у кого небольшие доходы.
Эльвира Набиуллина
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Для людей, у которых нет доходов от сбережений ... принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах ...Не зря во всем мире инфляцию называют налогом на бедных»,— сказала госпожа Набиуллина на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).
По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция составила 7,89%. В июле этот показатель достигал 8,79%. Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции до 6,8% по итогам 2025 года. ЦБ ожидает этот показатель в диапазоне 6,5-7%. В прошлом году инфляция составила 9,52%.