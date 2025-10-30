«Надо же что-то делать»

Заксобрание Новосибирской области одобрило в первом чтении законопроект, разрешающий использование гуманных способов умерщвления агрессивных безнадзорных животных. Новация, по мысли властей, позволит свести к минимуму число нападений собак на людей. При этом статистика указывает на то, что в большинстве случав агрессию проявляют домашние животные, заметили депутаты. Ко второму чтению парламентарии намерены внести правки, учитывающие мнение общественности — накануне в Новосибирске прошел митинг «зоозащитников», выступающих против законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году половина бездомных животных после стерилизации вернулась на улицы Новосибирска

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В этом году половина бездомных животных после стерилизации вернулась на улицы Новосибирска

Проект закона «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Новосибирской области» депутатскому корпусу представил и. о начальника управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Макаров. Как пояснил чиновник, цель нового закона — «обеспечение безопасности граждан при обращении с животными без владельцев, проявляющими немотивированную агрессию, нападающими на человека и страдающими опасными инфекционными заболеваниями».

«Проект устанавливает требования к отлову животных без владельцев, созданию пунктов временного содержания, определению порядка их деятельности и сроков содержания, а также возможности введения режима экстраординарной ситуации на территории региона»,— перечислил основные разделы документа господин Макаров.

Но главное, в законопроекте предусмотрено право умерщвлять безнадзорных собак. Делать это предполагается в пункте временного содержания «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». При этом содержать собак в таком пункте можно будет не более 35 суток.

По словам Сергея Макарова, с начала года в регионе было отловлено 1620 животных за счет средств областного бюджета, еще 400 — за счет бюджета Новосибирска. Стерилизовали 1352 особи, возвратили в прежнюю среду обитания — 765, передали владельцам — 365, оставили в приюте — 204. На мероприятия по обращению с бродячими животными власти направили 39 млн руб.

Обсуждение законопроекта состоялось всего спустя пять дней после того, как в Красноярском крае бродячие собаки загрызли 10-летнего ребенка. От этой трагедии в своей речи и оттолкнулся независимый депутат Вячеслав Илюхин: «Ужасно то, что случилось под Красноярском. Смерть ребенка вряд ли чем-то можно оправдать. Но я не вижу, как предложенные меры смогут предотвратить подобную ситуацию».

По данным депутата, в 70% случаев собаки, напавшие на людей, имели хозяев, и их атака была следствием нарушения правил выгула.

«Дети также умирают от действий преступников — по статистике, 50,2%. Дети не должны умирать в ДТП, но, тем не менее, 16,9% умирает в дорожно-транспортных происшествиях. От суицида — 12,2 %. 8% детей умирает при пожарах. Знаете, сколько умирает от разных животных, в том числе от собак? 0,1%»,— констатировал господин Илюхин. По словам депутата, власти выбрали «самый простой и бесчеловечный способ» решения проблемы, вместо того, чтобы бороться с первопричиной проблемы — выбросом собак на улицу.

«Каждый год в начале сезона я приезжаю на дачу и вижу, как родители покупают своим детям живые игрушки, а в сентябре я вижу, как эти живые игрушки носятся по проулкам и не знают, что им делать и где взять еду»,— живописал народный избранник.

Руководитель фракции Партии пенсионеров Владимир Ворожцов посчитал необходимым поддержать законопроект, сославшись на мировую практику. «На Западе бесхозяйные животные незамедлительно изолируются, и в установленные сроки, для собак в Европе — это 45 суток, либо находятся их владельцы, либо появляются новые хозяева, либо они передаются в научно-исследовательские институты для проведения экспериментов, либо принимаются другие решения по их судьбе»,— отметил депутат.

По словам господина Ворожцова, в Новосибирске существует «сильнейшее зоозащитное лобби», которое препятствует «принятую необходимых мер для защиты граждан от стай животных». Накануне обсуждения законопроекта в региональном парламенте в Новосибирске прошел митинг против умерщвления бездомных животных. В согласованном властями мероприятии приняли участие более 200 человек.

Обмен мнениями прервал председатель заксобрания Андрей Шимкив, заявивший, что он не знает ни одного человека, который бы не любил собак. У него самого их шесть. «Помимо международного опыта, можно и к советскому вернуться. Все было налажено. Это первое. Второе, ну ведь вы же понимаете прекрасно, что надо что-то делать. Могу вам привести пример моего друга, Владимира Михайловича. У него собака чуть тещу не съела. Что с ней делать?»,— задался вопросом спикер, по словам которого у депутатов будет достаточно времени, чтобы внести ко второму чтению правки, учитывающие мнения общественности.

Законопроект в первом чтении поддержали 49 парламентариев, 11 высказались против, шестеро воздержались.

Законы, позволяющие умерщвлять отловленных собак, приняли несколько сибирских регионов. По этому пути пошли республики Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Омская и Кемеровская области.

Михаил Кичанов