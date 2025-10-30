В Казани отреставрируют дом, где жил Максим Горький

В Казани планируют реставрацию дома, в котором в 1884–1885 годах жил писатель Максим Горький. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия проводит государственную экспертизу проектной документации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание расположено во дворе по улице Пушкина и известно как один из флигелей бывшего рабочего района Марусовка, где в конце XIX века жил Максим Горький.

Дом трехэтажный, с полуподвальным этажом и мезонином, с кирпичными стенами, сохранившимися с момента постройки. После реставрации его планируют приспособить под современное использование — в здании разместят небольшую гостиницу с кафе на первом этаже. При этом исторический облик будет сохранен.

Анна Кайдалова