Житель КЧР стал фигурантом уголовного дела о пропаганде терроризма

Житель Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризме (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в феврале 2025 года фигурант опубликовал на одном из популярных сайтов видео с высказываниями, которые оправдывают и пропагандируют терроризм.

Следствие по делу продолжается.

Мария Хоперская