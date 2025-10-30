Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель КЧР стал фигурантом уголовного дела о пропаганде терроризма

Житель Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризме (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в феврале 2025 года фигурант опубликовал на одном из популярных сайтов видео с высказываниями, которые оправдывают и пропагандируют терроризм.

Следствие по делу продолжается.

Мария Хоперская

