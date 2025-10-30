На улицах Самары появятся 20 новых пассажирских автобусов

Парк городского перевозчика ООО «Самара Авто Газ» пополнился 20 новыми автобусами марки Lotos-105-C02, сообщили в администрации Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Они приобретены в рамках федерального проекта „Развитие общественного транспорта“ нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ и переданы перевозчику Государственной транспортной лизинговой компанией по механизму льготного лизинга»,— говорится в сообщении.

Автобусы произведены в Набережных Челнах в 2025 году и вмещают до 92 пассажиров. Салоны оснащены системой кондиционирования, печками, USB-слотами для зарядки гаджетов, внутренними камерами видеонаблюдения, валидаторами и электронным табло.

Перевозчик должен получить еще 5 автобусов марки Foton, которые будут задействованы в перевозках до аэропорта Курумоч. Несколько недель назад губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что новые автобусы до Курумоча выйдут на маршруты 1 ноября.

Сабрина Самедова