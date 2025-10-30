Защита экс-депутата заксобрания обжалует его арест
Адвокат арестованного сегодня бывшего депутата заксобрания Прикамья Константина Окунева Иван Хозяйкин обжалует избранную меру пресечения своего доверителя. Об этом он сообщил «Новому компаньону».
Фото: архив Ъ-Прикамье
«По мнению стороны защиты, с учетом характера предъявленного обвинения и обстоятельств дела, избранная судом мера пресечения явно чрезмерна. В связи с этим в ближайшее время будет подана апелляционная жалоба»,— заявил господин Хозяйкин.
Константина Окунева задержали вчера. Как считают следователи краевого УФСБ, он разместил в своем телеграм-канале некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности. Сегодня Ленинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил бывшего депутата в СИЗО. Он будет содержаться под стражей до 28 декабря 2025 года.