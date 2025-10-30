Защита экс-депутата заксобрания обжалует его арест

Адвокат арестованного сегодня бывшего депутата заксобрания Прикамья Константина Окунева Иван Хозяйкин обжалует избранную меру пресечения своего доверителя. Об этом он сообщил «Новому компаньону».

«По мнению стороны защиты, с учетом характера предъявленного обвинения и обстоятельств дела, избранная судом мера пресечения явно чрезмерна. В связи с этим в ближайшее время будет подана апелляционная жалоба»,— заявил господин Хозяйкин.

Константина Окунева задержали вчера. Как считают следователи краевого УФСБ, он разместил в своем телеграм-канале некие сообщения, которые призывают к осуществлению террористической деятельности. Сегодня Ленинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил бывшего депутата в СИЗО. Он будет содержаться под стражей до 28 декабря 2025 года.