Ульяновская природоохранная прокуратура ищет источник масляного пятна на Волге

Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов органов контроля организованы проверочные мероприятия по факту обнаружения масляного пятна на Волге в районе села Ундоры.

В природоохранной прокуратуре пока не могли объяснить происхождение пятна нефтепродуктов на поверхности реки, но отметили, что первоначальная информация поступила от ГУ МЧС, причины появления пятна выясняются, «по результатам проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования».

Андрей Васильев, Ульяновск