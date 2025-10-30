В регионах проверят ретейлеров на соблюдение закона о конкуренции

В регионах РФ, включая Самарскую, Ульяновскую области и Оренбуржье, началась проверка более 60 торговых сетей на соблюдение антимонопольного законодательства. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила местным органам усилить надзор за крупнейшими ретейлерами. Решение принято после анализа рыночных долей, который выявил возможное доминирующее положение некоторых компаний. Об этом сообщает федеральная антимонопольная служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под особый контроль попали 32 торговые сети, у которых выявлены признаки доминирования, и 30 сетей с уже установленным доминирующим положением. В список входят компании из группы ООО «Корпоративный центр Икс 5», АО «Тандер» и ООО «Лента».

Дополнительно ФАС будет следить за соблюдением запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей: проверки затронут 69 торговых сетей. В случае выявления нарушений будут приняты оперативные меры.

Георгий Портнов