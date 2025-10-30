«Золотое яблоко» запускает программу лояльности с виртуальной валютой

Уральская сеть магазинов косметики «Золотое яблоко» запускает новую программу лояльности «Лаймовый клуб» с использованием виртуальной валюты «бьютисы», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бонусы и «бьютисы» будут начисляться за покупки, отзывы и выполнение заданий. «Бьютисы» можно будет обменять на эксклюзивные товары или с помощью них персонализировать свой аккаунт в приложении ритейлера. Бонусы можно будет использовать для оплаты заказов. Программа будет с элементами геймификации.

В компании отметили, что постоянные скидки уже не привлекают покупателей. По ее мнению, клиенты обращают внимание не на процент скидки, а на конечную цену и дополнительные выгоды.

«Золотое яблоко» — крупнейший международный бьюти-ретейлер со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Ведет бизнес в шести странах, включая Россию, Казахстан, Белоруссию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В компании работают более 14 тыс. человек. Ассортимент «Золотого яблока» включает около 5 тыс. брендов.

Пока программа будет доступна на территории России, в 2026 году планируется ее расширить на Казахстан и Белоруссию.

Полина Бабинцева