Суд отказался прекращать дело «решальщика» после его гибели на СВО

В Краснодаре краевой суд отказал защите Владислава Михайлюка в прекращении его уголовного преследования после того, как осужденный погиб в зоне СВО. В марте текущего года Брюховецкий районный суд закрыл дело в отношении господина Михайлюка, но апелляция пришла к выводу, что норма об освобождении от уголовной ответственности применена необоснованно.

Владислав Михайлюк, житель Брюховецкого района Кубани, был осужден в июле 2024 года на 5 лет и 2 месяца колонии общего режима за покушение на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Злоумышленник обещал знакомому передать в краевой суд взятку в сумме 5 млн руб. за смягчение приговора.

В ноябре 2024 года Владислав Михайлюк отправился в зону СВО. В марте 2025 года адвокат представил в суд документы о его гибели. Брюховецкий районный суд, вынося постановление о прекращении дела, сослался на новую норму Уголовного кодекса об освобождении от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу (ст. 78.1 УК РФ). Однако прокуратура указала на то, что данная статья распространяется на военнослужащих, получивших награды или на уволенных со службы по состоянию здоровья. При новом рассмотрении дела после отмены решения апелляцией райсуду следует сослаться на норму УПК, регламентирующую прекращение дела в связи со смертью фигуранта, говорится в постановлении краевого суда.

Анна Перова, Краснодар