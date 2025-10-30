Володин посоветовал экономистам брать пример с работы Путина над «Буревестником»

Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин раскритиковал частое проведение экономических форумов в России. Спикер призвал экономистов брать пример с президента России Владимира Путина. Он, по мнению господина Володина, продемонстрировал эффективность своей работы успешными испытаниями крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой.

«Что ни день — или там неделя — конференции сплошные, — укорил экономистов Вячеслав Володин. — Силуанова (министр финансов РФ Антон Силуанов. — “Ъ“) отвлекают. А результат-то какой конференции?». Спикер заявил, что если бы проведение подобных мероприятий приводило к снижению себестоимости продукции и росту производительности труда, их можно было бы проводить «круглосуточно».

В пример действительно эффективной деятельности спикер ГД привел работу Владимира Путина по контролю разработки «Буревестника» и «Посейдона». «Те, кто за границей нам вредят, должны готовиться с поклоном идти к нашему главнокомандующему. Только чтобы не применили это оружие»,— заявил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин отметил, что годы Великой Отечественной войны дали пример построения эффективной экономики в военное время. В связи с этим он сослался на книгу советского экономиста и первого зампреда Совета министров СССР Николая Вознесенского. «Кстати, расстрелянного, Геннадий Андреевич (Зюганов. — “Ъ“), в 1950 году»,— обратился председатель Госдумы к главе КПРФ.

Николай Вознесенский — автор труда «Военная экономика СССР в период Отечественной войны». В сентябре 1949 года Политбюро ЦК приняло постановление «О многочисленных фактах пропажи секретных документов в Госплане СССР», которым чиновник был исключен из партии и предан суду. Спустя чуть более года его расстреляли. Господин Вознесенский был реабилитирован в 1954 году.

Степан Мельчаков