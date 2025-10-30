119 бойцов и командиров Великой Отечественной войны подняли поисковики Удмуртии

119 бойцов и командиров Красной армии удалось поднять поисковикам Удмуртии в сезоне 2025 во время выездных экспедиций по местам боевых действий Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«В юбилейный год проведено 14 поисковых экспедиций в Мурманской, Сахалинской, Калужской, Псковской и Ленинградской областях, Ставропольском крае по местам боевых действий. Участие в них приняли 166 человек – это школьники, студенты, неравнодушные граждане»,– уточнил председатель республиканской молодежной общественной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов.

По словам зампреда правительства Удмуртии Натальи Тойкиной, на развитие поискового движения в республике в текущем году было направлено 3,5 млн руб. из регионального бюджета.