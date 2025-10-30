В Волгограде девочка пострадала при наезде электросамоката, СК проведет проверку

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сведениям о травмировании 16-летней девочки в результате наезда на нее на электросамокате в Волгограде. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Несовершеннолетняя пострадала 28 октября этого года в пешеходной зоне в Волгограде. После наезда на нее средства индивидуальной мобильности водитель скрылся. Девочка получила травмы, ее увезли в лечебное учреждение.

В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальник волгоградского следственного усправления Василий Семенов также доложит о ходе и результатах проверки. Глава СКР поставил исполнение поручения и ход проверочных мероприятий на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов