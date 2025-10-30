ВТБ: драйверами развития экономики России станут инфраструктура, технологии и сектор услуг

На пленарной сессии «Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее» в рамках инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань» старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин обозначил ключевые направления, которые будут определять экономический рост России в ближайшие годы.

«Мы видим, что в фокусе с точки зрения инвестиций и привлечения финансирования находятся те отрасли, которые Президент РФ обозначил как приоритетные на следующие 5–7 лет», — отметил Дмитрий Средин.

Среди таких направлений он выделил модернизацию коммунальной и транспортной инфраструктуры, достижение технологического суверенитета, развитие трудосберегающих технологий и рост сектора услуг.

До 2030 года на обновление коммунальной инфраструктуры планируется направить не менее 4,5 трлн рублей — это крупнейшая статья в реализации поручений Президента. Также должна быть модернизирована аэродромная инфраструктура не менее чем в 75 аэропортах страны.

Особое внимание уделяется технологическому развитию и роботизации. Россия ставит цель войти в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации.

По мере роста экономики будет развиваться и сфера услуг. В развитых странах ее доля в ВВП достигает 75%, в России этот показатель пока около 60%.

«Долгосрочные структурные темпы роста экономики РФ будут определяться этими приоритетами. Поэтому опережающими темпами будут расти обрабатывающая промышленность, инфраструктурное строительство и сектор услуг. Экономика все больше будет диверсифицироваться», — заявил Средин.

Отдельно он остановился на ситуации на рынке капитала. По словам представителя ВТБ, в России формируется широкий пул компаний, готовых к IPO, особенно в IT-секторе. Однако текущее состояние рынка заставляет эмитентов выжидать.

«Сейчас стоимость привлечения долгового финансирования и уровень ключевой ставки не позволяют получить оптимальную оценку компании при выходе на биржу. Поэтому акционеры ждут стабилизации рынка, чтобы выйти в наиболее благоприятный момент. Здесь страх и жадность балансируют друг друга», — пояснил Дмитрий Средин.

При этом он отметил устойчивый тренд — активное участие розничных инвесторов в рыночных сделках. «Частные инвесторы все больше разбираются в возможностях рынка облигаций и акций и становятся важной силой на рынке капитала», — добавил он.