Убийцу и насильника 11-летней девочки из Нижнего Тагила приговорили к пожизненному

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова. Его признали виновным в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки в 2024 году. Осужденного также обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 8 млн руб., сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

О пропаже школьницы в Нижнем Тагиле стало известно в конце августа. Спустя четыре дня поисков ее тело нашли в подвале общежития с признаками удушения. По подозрению в убийстве задержали местного жителя, уже отбывшего срок за преступления против собственности и половой свободы. Он также был соседом школьницы.

Следствие установило, что фигурант, будучи пьяным, изнасиловал ребенка, а затем задушил и оставил в подвале. Затем он попытался скрыться от полиции, но его задержали в московском аэропорту. Также правоохранители выяснили, что в начале августа Александров изнасиловал свою знакомую, а потом четыре часа удерживал ее в комнате.

Экспертиза признала Владимира Александрова вменяемым. На допросе убийца раскаялся. По его словам, в день убийства он поднялся в квартиру знакомого, и дверь открыла его дочь. Узнав, что отец был на работе, преступник предложил девочке пойти к нему в гости.

