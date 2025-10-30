Жители Самарской области все чаще выбирают альтернативные платежные инструменты

ВТБ провел опрос, показавший, что жители Самарской области все чаще используют безналичные платежи, оставляя наличные для подарков и чаевых. Каждый второй респондент отметил снижение использования наличных за последний год, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Выбор платежных инструментов зависит от суммы покупок. Для трат до 3 тыс. руб. молодежь 26-34 лет предпочитает Систему быстрых платежей (СБП), а клиенты 35-44 лет чаще используют pay-сервисы. При оплате до 100 тыс. руб. СБП популярна среди молодежи 18-25 лет и россиян 26-34 лет, причем каждый десятый из этой группы использует биометрию. Покупки дороже 100 тыс. руб. с помощью СБП чаще оплачивают россияне 26-34 лет, а pay-сервисы предпочитают клиенты 35-44 лет.

Основные причины перехода к безналичным платежам — удобство и скорость, на которые указали 56% респондентов. 40% жителей Поволжья ценят альтернативные способы оплаты за кешбэк и скидки. Однако наличные продолжают использоваться: 41% респондентов признались, что используют их для подарков, 25% — для чаевых, а 13% считают, что наличные помогают контролировать расходы.

«Опрос подтверждает устойчивую тенденцию: все больше россиян выбирают безналичные способы оплаты. Люди ценят скорость, удобство и безопасность таких платежей, а наличные все чаще остаются только для особых случаев»,— отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ.

Андрей Сазонов