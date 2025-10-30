В Самаре двое несовершеннолетних обвиняются в совершении теракта на железной дороге

Двое несовершеннолетних обвиняются в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемыми оказались 17-летние учащиеся средних специальных учебных заведений Татарстана и Самары. Об этом сообщают Центральное МСУТ СКР и Самарская транспортная полиция.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре обвиняемые подожгли железнодорожный трансформаторный шкаф на железной дороге вблизи станции Стахановская. Шкаф предназначался для питания светофоров. На месте происшествия была оторвана дверца железнодорожного шкафа, выгорело внутреннее пространство. Рядом со шкафом обнаружены и изъяты гвоздодер, зажигалка, бутылка бензина объемом 1,5 литра, грунт со следами горения и ГСМ.

За совершение преступления несовершеннолетние планировали получить 20 тыс. руб. «от злоумышленника в популярном среди молодежи мессенджере». После поджога они покинули Самарскую область. Поджигателей оперативно задержали сотрудники транспортной полиции по месту регистрации каждого в городе Бавлы в Республике Татарстан. Обещанных денег они не получили.

Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство.

Руфия Кутляева