Госкомпания из Башкирии покупает автомобиль за 8 млн рублей

Республиканская инвестиционная компания «Региональный фонд» (принадлежит Башкирии) запрашивает котировки на поставку легкового автомобиля. По данным портала госзакупок, максимальная цена, за которую заказчик готов приобрести товар, составляет 8,4 млн руб. Источник финансирования не указан.

Полноприводный автомобиль черного цвета должен быть произведен в Японии не ранее 2025 года. С какой целью Регфонд приобретает машину, неизвестно.

Заявки на участие в закупке будут рассматриваться 5 ноября.

АО «Региональный фонд» учреждено указом президента Башкирии в 2006 году, участвует в уставном капитале юридических лиц, таких как НефАЗ, «Башкиравтодор», «Газпром газораспределение Уфа» и других организаций. В 2024 году выручка компании составила 122,3 млн руб., убытки — 3,2 млрд руб.

