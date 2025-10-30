СК проводит проверку после гибели на пожаре под Пензой местной жительницы

Следствие приступило к проверке по факту гибели женщины на пожаре в поселке Башмаково Каменского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел в доме по улице Совхозная сегодня, 30 октября. В ходе тушения огнеборцы обнаружили в жилище мертвую 68-летнюю женщину.

Специалисты не выявили на теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Предстоит провести судебные экспертизы. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

