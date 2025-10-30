Курултай Башкирии отклонил законопроект о студенческом маткапитале

Депутаты Курултая Башкирии на пленарном заседании парламента 30 октября большинством голосов отклонили законопроект о введении регионального студенческого материнского капитала, сообщает РБК-Уфа.

Четыре депутата от ЛДПР предлагали платить родителям-студентам, обучающимся в вузах и средних профессиональных образовательных учреждениях региона, по 100 тыс. руб. единовременно за рождение первого ребенка.

Один из соавторов законопроекта Юрий Рудаков объяснил законодательную инициативу поставленной президентом России задачей достичь устойчивого прироста населения страны к 2030 году.

На вопрос депутата от «Единой России» Рустема Ахмадинурова, откуда авторы законопроекта планируют взять средства на пособие при непростой ситуации с республиканским бюджетом, Юрий Рудаков ответил, что «100 тыс. — небольшая сумма». Он отметил, что Самарской, Челябинской областях, Пермском крае студенческий маткапитал «достигает размера 1 млн руб.». При этом депутат признался, что у него нет данных о количестве студенческих семей с детьми в республике и расчета планируемых средств на выплаты.

Депутат от КПРФ Ильгам Галин, напротив, поддержал законопроект, предложив увеличить сумму предлагаемой выплаты до 500 тыс. руб. «для улучшения демографической обстановки». Председатель башкирского парламента Константин Толкачев добавил, что «несколько миллионов еще лучше было бы».

Комитет Курултая по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов предложил отклонить законопроект. 84 депутата проголосовали против, 14 — за инициативу.

Законопроект о студенческом маткапитале внесли в Госсобрание в середине октября. На этапе рассмотрения в комитете отмечалось, что авторы законопроекта не представили предложения по источникам финансирования и расчет последствий принятия закона для бюджета.

Майя Иванова