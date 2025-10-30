Ижевский механический завод увеличил выручку на 55% в январе-сентябре

Ижевский механический завод (АО «ИМЗ», концерн «Калашников») увеличил выручку на 55% по итогам 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба головного предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Выручка от продаж стрелковой продукции в целом увеличилась на 71%. Наилучшая динамика у пистолетов – 112%, на втором месте ружья и винтовки – рост на 35%.

Наибольшим спросом у покупателей в текущем году пользуются пневматические винтовки МР-512, МР-53 и МР-61, а также пневматический пистолет МР-654. Среди ружей в топе продаж классические модели для охоты — МР-27, МР-18 и карабин «Лось».