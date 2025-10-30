Neo поможет по дому

Антропоморфный Neo умеет стирать, поливать растения, убираться, переносить разные предметы и помогать в других делах по дому при этом соблюдая дедлайны. Владелец может контролировать процесс удаленно. Купить Neo по предзаказу можно за $20 тыс., арендовать — за $500 в месяц. Предполагается, что в домах гуманоидный робот появится уже в начале 2026 года. Будет ли запуск успешным? Тему продолжит Александр Мезенцев.

Рост Neo составляет 168 см, вес — всего 30 кг, а способен поднять он до 70 кг. Робот работает четыре часа и потом сам возвращается на подзарядку, а его дизайн — причина, по которой покупателю станет комфортнее дома, заявляет компания 1Х: «Neo — это антропоморфный компаньон. Мы спроектировали его абсолютно безопасным. Корпус Neo легкий, движения тихие. Мы также долго работали над тем, чтобы сделать дизайн дружелюбным. Костюмы Neo можно стирать в машинке, а обувь стилизовать под себя».

Робот будет продаваться в трех цветах — черном, бежевом и сером. При этом выбранный для его одежды материал небезопасен, говорит основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев: «Дизайн одежды робота — текстиль. В робототехнике это материал запрещается использовать и по пожаробезопасности, и по экологии, и по долговечности».

Владелец может практиковать с Neo иностранные языки или попросить его напомнить о чем-либо. Подобные функции не революционны, отмечает глава Alpha Robotics Venture Владимир Белый: «Одно дело, когда он находится под управлением, может перемещаться, разговаривать. Другое, когда он в знакомой обстановке начинает взаимодействовать с предметами. И где гарантия, что он не спутает мусорное ведро с кастрюлей и не начнет в нем варить макароны, например? Заявлять компания может все что угодно, но реальный функционал — это подсказать рецепт блюда, выбрать специи и пропорции. Но это может и "Алиса"».

Neo — лишь один из инструментов привлечения инвестиций в более крупные компании, продолжает директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев: «Когда стартап был на этапе идеи, в него инвестировал Сэм Альтман. Затем компания начала инкорпорироваться. В нее уже инвестировал фонд, принадлежащий OpenAI. Сэм Альтман получил в портфель своей корпорации, которая занимается развитием искусственного интеллекта и GPT-системами, робототехнический стартап, стоимость которого составляет $500 млн. И сегодня модно иметь своих гуманоидных роботов. Такие проекты есть у Илона Маска на базе компании Tesla. Это всегда положительно сказывается на их акциях, инновационном имидже».

Чтобы корректировать действия Neo в первое время работы, оператор от компании-производителя сможет подключаться к камере робота. Это также небезопасно, говорит глава Alpha Robotics Venture Владимир Белый: «Это будет на свой страх и риск. Было много скандалов, когда недобросовестные продавцы роботов-пылесосов не закрывали контур безопасности своего устройства, и через видеокамеру в пылесосе смотрели на детей, женщин».

Компания обещает, что можно будет установить запретные зоны для робота и включить размытие лица. Однако по интернету уже начали разлетаться шутки об удаленном подключении операторов. Некоторые пользователи даже опасаются, что Neo опасно оставлять наедине с женой.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель