В Кисловодске остановлено отопление из-за поломки котла

В Кисловодске остановили подачу горячей воды и отопления в жилые дома и социальные учреждения нескольких районов из-за остановки котла на Западном луче. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Теплоэнерго Кисловодск».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате поломки второго котла отключены центральные тепловые пункты на улицах Ленинградской, 71, Марцинкевича, 72, и Куйбышева, 81. Без отопления и горячего водоснабжения остались жители домов по улицам Куйбышева, Губина, Марцинкевича, М. Расковой, У. Алиева, Пионерской, Азербайджанской и Ленинградской. В зону отключения попали начальная школа № 20 и детский сад № 23 на Грозненской улице.

Всего прекращение теплоснабжения затронуло более 40 жилых домов и два образовательных учреждения в городе-курорте.

Константин Соловьев