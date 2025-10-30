В убийстве бизнесмена Ханаданова обвинили шеф-повара из Заречного

В Заречном (Свердловская область) 30-летнего шеф-повара кафе обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 49-летнего местного предпринимателя Ильгара Ханаданова, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. СМИ сообщали, что бизнесмен пропал несколько дней назад — его искали с 24 октября.

Обвиняемый рассказал, что познакомился с Ильгаром Ханадановым несколько лет назад — между ними сложились приятельские отношения. Как считает следствие, 24 октября они встретились в Заречном и отправились в частный дом к обвиняемому в одно из сел Белоярского района. Там они общались, употребляли алкоголь, но вскоре они поругались — инцидент произошел в ночь на 25 октября. Тогда обвиняемый взял во дворе топор и ударил бизнесмена по голове, из-за травмы он скончался на месте. После этого обвиняемый отогнал машину в другое место, где ее нашли в ходе поисковых мероприятий. Потом обвиняемый на другом автомобиле вывез тело за пределы села и спрятал у трассы, а по пути домой выбросил топор.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сначала подозреваемый заявил, что ничего не знает об обстоятельствах гибели друга и не причастен, но его ложь разоблачили с помощью полиграфа. Выяснилось, что причиной ссоры стали их совместные финансовые дела. «Подозреваемый так волновался, что даже заплакал, когда пришлось рассказать все подробности зверской расправы над товарищем. Тело жертвы было спрятано примерно в 30 км от места убийства уже на территории Екатеринбурга. Чтобы никто не нашел "главную улику", обложил ее несколькими автомобильными покрышками. "Ладу", на которой перевозил убитого, почистил при помощи ацетона и бензина. Навел порядок и на месте расправы»,— рассказал полковник Горелых.

Следователи устанавливают все обстоятельства убийства: ведется осмотр мест происшествия, анализируется характеризующая документация, допрашиваются свидетели, проведена проверка показаний обвиняемого на месте, назначаются необходимые судебные экспертизы. Фигуранта собираются заключить под стражу.

Ирина Пичурина