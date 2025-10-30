Совет Госдумы планирует выездное заседание в Курской области

Совет Государственной думы (ГД) планирует провести выездное заседание в Курской области. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин («Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам заседания депутаты совместно с правительством выработают решения о поддержке Курской области.

Как пишет Telegram-канал «Дума ТВ», заседание должно пройти в первом квартале 2026 года. Сегодня губернатор региона Александр Хинштейн («Единая Россия») обсудил с депутатами Госдумы поправку ко второму чтению проекта федерального бюджета, которая коснется развития социальной сферы в Курской области.

Вячеслав Володин в общении с журналистами подчеркнул, что Александр Хинштейн «не стесняется» обращаться в Госдуму, если ему нужно задействовать парламентский ресурс. «Александр Евсеевич для нас не чужой. 19 лет работал в Госдуме. Мы здесь вместе начинали трудиться, — напомнил спикер ГД. — Мы со своей стороны понимаем, что надо помогать ему. Помогая ему, мы помогаем региону» (цитата по Telegram-каналу «Вы слушали маяк»).

Вячеслав Володин также поделился, что в годы своего депутатства Александр Хинштейн был «одним из самых эффективных» народных избранников «с точки зрения решения вопросов людей».

До губернаторства Александр Хинштейн был депутатом ГД с 2003 по 2016 год и с 2018 по 2024 год. Он избирался по одномандатным округам в Нижегородской и Самарской областях.

Степан Мельчаков