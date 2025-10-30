Администрация Перми согласовала колерный паспорт очередного здания на «Гостевом маршруте»

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт здания на шоссе Космонавтов, 240, расположенного в границах «Гостевого маршрута». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Фасады здания будут выполнены в цветовой гамме природных оттенков в соответствии с общей архитектурной концепцией «Гостевого маршрута». Вывески планируется выполнить в трех вариантах, установленных новыми требованиями.

Ранее уже были согласованы колерные паспорта зданий рядом с Пермской печатной фабрикой «Гознак» на шоссе Космонавтов, 115а и 115б, здание торгового центра «Верхние Муллы» на шоссе Космонавтов, 355, здание торгового центра «Кольцо» на улице Оверятская, 40 и здание фитнес-клуба «Бодибум» на улице Качалова, 10а. А также зданий магазинов на шоссе Космонавтов, 186, 188 и 244б.

Напомним, весной 2025 года гордума внесла изменения в правила благоустройства Перми, закрепив понятие «гостевой маршрут», а также новые требования к вывескам в его границах.

Размещение вывесок в границах «Гостевого маршрута» должно осуществляться в соответствии с колерным паспортом. Вывески, находящиеся в границах «Гостевого маршрута», должны быть приведены в соответствие с требованиями до 1 сентября 2026 года.

«Гостевой маршрут» – это территория, включающая улицы и примыкающие к ним территории, формирующая городской маршрут следования гостей города. Маршрут пролегает по шоссе Космонавтов, мимо Гознака, ДКЖ, площади Гайдара, Пермь-2, затем – по улице Петропавловской до улицы Куйбышева.