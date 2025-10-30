В Ставрополе продолжается капремонт больницы №2 за 160 млн рублей

В Ставрополе продолжаются работы по капитальному ремонту административно-хирургического корпуса городской клинической больницы №2. В 2025–2026 годах на обновление выделили более 160 млн руб. из краевого бюджета, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минздрава Ставропольского края Фото: пресс-служба Минздрава Ставропольского края

На сегодня завершены ремонт актового зала и отделения физиотерапии. Сейчас обновляют отделения анестезиологии и реанимации, колопроктологии, а также клинико-диагностическую лабораторию, помещение больничной аптеки и администрацию.

Капремонт входит в масштабную программу модернизации первичного звена здравоохранения Ставрополья, где в 2025 году запланировано обновить 27 медучреждений. На эти цели в регионе выделили 243 млн руб. из краевого бюджета, а общий объем финансирования модернизации превысит 2,2 млрд руб., включая средства федерального бюджета. В 2025 году регион уже капитально отремонтировал 15 медицинских объектов, а работы в больнице №2 планируют завершить к концу следующего года.

Станислав Маслаков