Ремонт тепломагистрали в Невинномысске пообещали завершить к 29 ноября

В Невинномысске работы по модернизации ключевой тепломагистрали выполнены на 80%, сообщили на брифинге первый заместитель министра ЖКХ Ставрополья Григорий Нерсесов и руководство "Крайтеплоэнерго".

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Миненкова Фото: Telegram-канал Михаила Миненкова

Протяженность обновляемого участка составляет 900 метров, на котором полностью заменили трубы, запорную арматуру и тепловые камеры. Новые трубы с пенополиуретановой изоляцией рассчитаны на срок службы не менее 30 лет. Ремонт стартовал позже запланированных сроков, в конце июля вместо апреля, из-за задержек с проектно-сметной документацией и госэкспертизами, что привело к срыву графика на более чем полтора месяца. Для ускорения работ власти увеличили число бригад и техники.

Реконструкция ведется с июня-июля, к настоящему времени инженерные сети прошли этап заполнения теплоносителем, обеспечение горячей водой ожидается в ближайшие дни. Осталось засыпать трубы песком, установить усилительные плиты и благоустроить территорию. Главный подрядчик обещает завершить работы к 29 ноября.

Станислав Маслаков