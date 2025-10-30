В Железноводске появятся 15 контейнерных площадок с видеонаблюдением

В Железноводске установят 15 новых контейнерных площадок с камерами видеонаблюдения. В 2026 году на обустройство таких площадок планируют выделить более 5 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Бакулин.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам господина Бакулина, в 2025 году было благоустроено 36 площадок, в рамках эксперимента на двух установили видеонаблюдение. Пилотный проект зарекомендовал себя успешно. Всего на территории городского округа открыты 443 мусорных площадок (360 муниципальных). В 2024 году в Иноземцеве и жилом районе Капельница благоустроили 19 таких площадок.

«Проблема мусора, особенно в поселке Иноземцево, стоит очень остро. Видеонаблюдение на контейнерных площадках было пробным в этом году, но, как показала практика, эффективным. На таких площадках стало гораздо чище», — написал глава Железноводска.

Константин Соловьев