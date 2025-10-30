Маршрут перестроен

В результате конкурсных процедур на городские маршруты автобусный парк Перми обновился более чем наполовину. Средний возраст автобусов, курсирующих по краевой столице, составляет 1,9 года. Это один из лучших показателей в России. Несмотря на это, перевозчики отмечают большую кредитную загруженность бизнеса и растущие расходы на горюче-смазочные материалы. Эксперты считают, что обновление транспорта должно происходить постепенно, чтобы отрасль испытывала меньший стресс от масштабов перемен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году на маршрутах Перми начали курсировать автобусы особо большого класса

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В этом году на маршрутах Перми начали курсировать автобусы особо большого класса

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В этом году на пермском рынке автобусных пассажирских перевозок произошли существенные перемены. В результате конкурсных процедур на новые пятилетние контракты значительно обновился состав участников рынка. Часть маршрутов была изменена, а на линии вышли новые автобусы, в том числе особо большого класса, которые ранее не были представлены в городе.

Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, на сегодняшний день на маршрутах города работает 658 автобусов различных классов вместимости. «Всего по итогам 2025 года в Перми обновится 442 автобуса, более 380 из них уже на линии. Средний возраст автобусов в Перми составляет 1,9 года»,— уточнили в ведомстве.

Организатор рынка оценивает произошедшие перемены положительно, отмечая, что маршруты для эксплуатации автобусов особо большого класса были предварительно обследованы как с точки зрения дорожных условий, так и с точки зрения пассажиропотока. «Сейчас можно сказать, что опыт эксплуатации автобусов особо большого класса успешен. Сочлененные машины обладают достаточной маневренностью и не создают проблем при движении в потоке. Кроме того, они более эффективно используют городское пространство и кадровый ресурс перевозчиков»,— рассказали в департаменте транспорта.

Кроме того, увеличение класса вместимости коснулось и других маршрутов, например №7, 26 и 57. «Укрупнение класса автобусов — это одно из мероприятий по сокращению дефицита кадров в отрасли. С аналогичным вызовом на сегодняшний день сталкиваются перевозчики по всей стране, что негативно сказывается на выполнении планового расписания»,— пояснили в департаменте. Сегодня потребность в водителях оценивается в 340 человек.

Напомним, в этом году истекли пятилетние брутто-контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% работы транспорта. Осенью прошлого года были проведены новые конкурсные процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермские перевозчики серьезно обновили подвижной состав

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермские перевозчики серьезно обновили подвижной состав

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По их результатам удалось распределить ряд автобусных маршрутов. Больше всего направлений досталось МУП «Пермгорэлектротранс» (маршруты №3, 10, 42, 43, 45, 50, 71 и 82). Вторым крупным игроком стало ООО «Ярославская транспортная компания-2» (№1, 14, 15 и 67). Маршруты №51 и 74 продолжает обслуживать АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК», бывшее ПКГУП «Автовокзал»). ООО «Дизель» достались маршруты №32, 53, 77 и 78, ООО «Сити-бас» — №4, 40, 47 и 59, ООО «АААвто» — №2, 60 и 80, ООО «Компас» — №20, 52 и 64.

Отметим, что федеральные перевозчики «РТ-Лайн» и «Автомиг», занимавшие ранее большую часть рынка автобусных перевозок в Перми, отказались от участия в конкурсных процедурах, объяснив это низкими расценками и высокими требованиями к автобусному парку, и покинули пермский рынок.

Директор «Автомига» Игорь Сасунов рассказал, что автобусы компании работают в Перми до 30 ноября включительно. Далее компания покинет транспортный рынок Перми и сосредоточится на работе в других городах присутствия — Уфе и Подольске. «Обновление транспорта — это хорошо. Но в текущей экономической ситуации существующая финансовая модель очень рискованна и может привести к негативным последствиям. Поэтому „Автомиг“ даже рад, что не стал участвовать в этой авантюре»,— подчеркнул господин Сасунов. Он не исключил, что в дальнейшем для поддержания перевозчиков понадобятся дополнительные бюджетные средства, потому что расценки, по которым заключены контракты, слишком малы для качественного обслуживания маршрутов. Кроме того, директор «Автомига» отметил, что новые автобусы отечественного производства пока не зарекомендовали себя в эксплуатации и непонятно, чего ожидать от новой техники в будущем.

Совладелец ООО «Сити-Бас» Александр Богданов рассказал, что предприятие полностью обновило автобусный парк. Сейчас у компании 50 новых автобусов Volgabus. Он пояснил, что нареканий к технике нет. «Но оценить можно будет после того, как автобусы покажут себя в зимний период»,— уточнил господин Богданов. Предприниматель подчеркнул, что обновить парк было экономически сложно, но компания справилась благодаря поддержке мэрии и снижению ставки со стороны банка. «Нам, как пермским перевозчикам, легче, потому что есть своя база, создана вся инфраструктура, собран коллектив. Поэтому с рынка и ушли иногородние игроки, поскольку им сложнее работать в этой ситуации»,— считает господин Богданов.

Депутат Пермской городской думы, владелец транспортной компании «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов рассказал, что в парке его компании 80 новых автобусов. Обновить такое количество техники, по его словам, было экономически сложно. Сейчас перед компанией стоит вопрос о сокращении затрат в связи с ростом цен на топливо, запчасти и лизинговую нагрузку из-за высокой ключевой ставки, так как частные перевозчики, вышедшие на контракты, не участвовали в программах господдержки. «Сегодня мы думаем о том, каким образом ужиматься в такой ситуации, понимая, что на безопасности экономить нельзя»,— заметил господин Мирзамухаметов.

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта Михаил Якимов считает, что хотя в Перми представлена самая современная модель транспортного обслуживания, минус прошедшей реформы в том, что обновление происходит одновременно. «Пугает отсутствие распределения этого обновления во времени. Довольно плохо, когда это обновление происходит единомоментно: обновляется большая доля подвижного состава, большое количество маршрутов выходит в конкурсы и приходят новые перевозчики»,— говорит эксперт. Он убежден, что такие реформы необходимо делать не разово, с периодичностью в пять лет, а сделать разные контракты на пять-шесть лет, чтобы в последующем не было такого стресса для всей транспортной системы. Эксперт отметил, что замена перевозчика, несвоевременные поставки автобусов, необходимость поиска новых водителей — все это требует серьезных управленческих решений. В то время как обновление должно происходить постепенно и незаметно для пассажиров.

В то же время Михаил Якимов считает, что существующая система обслуживания и качество подвижного состава на городских маршрутах Перми — одни из самых лучших в стране. «Но главное то, что законодательно очень многие принятые решения являются определенным образцом для других городов и регионов. Это и качество маршрутной сети, и пересадочность, и система билетного меню, распределение по видам транспорта и маршрутам. Все это работает максимально эффективно. Пермь — образец того, как нужно загрузить одну единицу транспорта во времени и пространстве, чтобы она всегда была на 70–80% заполнена людьми. Это значит сделать такое расписание, распределить тип подвижного состава, сконфигурировать маршрутную сеть. Это большая инженерная задача, и она решена в Перми лучше, чем в других городах»,— подытожил эксперт.

Ирина Суханова