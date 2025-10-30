Нижегородская мэрия намерена признать аварийным и снести дом на Сутырина, 12

Администрация Нижнего Новгорода на ближайшей комиссии намерена рассмотреть вопрос о признании дома №12 по улице Сутырина в Сормовском районе аварийным и подлежащим сносу. Об этом говорится в постановлении мэрии о введении режима повышенной готовности в границах трех метров от указанного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

В постановлении от 29 октября 2025 года говорится, что спецрежим введен с 18:00 25 сентября.

Администрация Сормовского района совместно с управляющей компанией должна составить списки граждан, подлежащих расселению, и направить их в администрацию города.

Собственникам и нанимателям планируется выплата компенсации за найм временного жилья. Также город должен обеспечить охрану имущества дома, установку ограждения вокруг него и аренду склада для временного хранения вещей жильцов.

Галина Шамберина