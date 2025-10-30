В Ставрополе эвакуировали ТЦ «Космос» из-за сообщения об угрозе

Вечером 29 октября полиция Ставрополя получила анонимное сообщение о возможной угрозе противоправных действий в крупном торговом центре «Космос», площадь которого превышает 100 тысяч квадратных метров и включает гипермаркет, кинотеатр и парк развлечений, сообщает пресс-служба полиции Ставрополья.

Для предотвращения возможной опасности правоохранители приняли решение экстренно эвакуировать около 3 тыс. работников и посетителей. На место немедленно прибыли экипажи полиции, пожарных и спецслужб.

В ходе тщательного обследования помещений и технических проверок подозрительных предметов не обнаружили. После подтверждения отсутствия угроз торговый центр возобновил работу в обычном режиме.

Станислав Маслаков