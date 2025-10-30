«Далеко не каждый автомобиль оборудован телематикой»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, за счет чего кроссовер приспособлен к российскому климату и условиям эксплуатации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба TENET Фото: Пресс-служба TENET

Кроссовер T7 в модельной линейке бренда Tenet занимает место между флагманской семиместной моделью T8 и компактным кроссовером T4. И это положение просто обязывает автомобиль быть универсальным, объединяя в себе достоинства всего модельного ряда.

Прежде всего это, конечно же, яркий дизайн: динамичный силуэт, парящая крыша, стильные диски и уверенный «взгляд» светодиодной оптики Tenet T7 мало кого оставят равнодушным. В салоне сразу обращает на себя внимание широкий сдвоенный дисплей, объединяющий, как сейчас модно, приборную доску и экран мультимедиа. Кстати, в салоне оставлено достаточное количество физических кнопок, что, безусловно, порадует тех, кому не нравится по любому поводу обращаться к меню тачскрина. Внушительная колесная база гарантирует простор всем пассажирам. А панорамная крыша добавит еще больше света и обзорности.

Tenet T7 — это высокотехнологичный современный кроссовер. Например, далеко не каждый автомобиль на нашем рынке оборудован телематикой: дистанционно, через мобильное приложение на смартфоне, можно запускать двигатель, управлять климатом в салоне, включать обогревы сидений и стекол или при необходимости записаться в сервис. Бензиновый двигатель 1.6 Turbo развивает 150 л. с. Его нагнетатель отличается мгновенным откликом, что позволяет уверенно чувствовать себя при обгонах. И двигатель, и роботизированная коробка передач — это проверенные временем агрегаты. Уверенно чувствовать себя на любой дороге помогут шесть режимов движения — не только спортивный, но, например, «грязь» и «снег». А среди электронных ассистентов водителя есть система кругового обзора 540, позволяющая безопасно двигаться и в тесном пространстве двора, и на бездорожье.

И что еще важно: Tenet T7 выпускается на производстве полного цикла завода «АГР Холдинг» в Калуге. В автомобиле учтены и российский климат, и условия эксплуатации. Марка Tenet обещает, что ее автомобили могут даже рутинную поездку превратить в захватывающее путешествие. У кроссовера T7 есть все аргументы, чтобы доказать, что это не просто слова.

Дмитрий Гронский