Пермский строительный рынок на 20% состоит из инрегиональных девелоперов

Доля инрегиональных застройщиков на пермском девелоперском рынке составляет 20%, об этом сообщил на недавнем бизнес-завтраке группы «ПМД» Алексей Скоробогач, директор аналитического центра «КД-Консалтинг». Еще на 80% пермский строительный рынок состоит из местных компаний.

Для сравнения аналитик привел данные об объеме инрегиональных застройщиков в других городах. «В Челябинске, например, первичный рынок жилья полностью принадлежит местным игрокам, и только в этом году туда зайдет инрегиональный застройщик. В Новосибирске этот рынок тоже несколько монополизированный и на 95% состоит из местных игроков. А вот в Екатеринбурге доли местных девелоперов и экспатов составляют 50 на 50. Поэтому там огромная конкуренция, им становится тесно в этом городе, и застройщики рассматривают заход в соседние регионы, куда попадает и Пермь»,— рассказал директор «КД-Консалтинг».

Отметим, что в Прикамье работает немало застройщиков из других регионов, среди них столичный «Кортрос», ижевские «Талан», UDS, «Строим вместе», «Зардон групп», «Федерация», казанский «Унистрой» и другие. В 2023–2024 годах в Пермь зашел один из крупнейших девелоперов страны — «Самолет», который будет застраивать 5,7 га в Кондратово. В регионе также выиграли на торгах участки под комплексное развитие уральская группа «Брусника» (территория «Тихого Компроса»), кировский застройщик «Железно», который готовится к реализации уже второго проекта в Перми (реновация Камской долины). Федеральный девелопер «Эталон» является концессионером строительства межвузовского кампуса в Перми. «Эталон» участвовал в торгах краевых властей на право КРТ в районе ул. Куйбышева, но не выиграл.

Кроме того, этой осенью застройщик из Екатеринбурга «Практика» выиграл аукцион на право КРТ в микрорайоне Авиагородок и на ул. Чайковского.