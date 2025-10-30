СКР возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации Чайковского

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении должностных лиц администрации Чайковского. Основанием для этого стала гибель человека в одном из расселенных, но не снесенных жилых домов. Ранее прокуратура неоднократно вносила в адрес местных властей представления, требуя устранить нарушения в сфере реализации программ переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в рамках реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2019–2025 годы по состоянию на 1 октября 2025 года на территории Чайковского округа расселено и не снесено 39 многоквартирных домов. Прокуратурой неоднократно вносились представления в целях устранения нарушений, связанных с ненадлежащей организацией работы в указанной сфере, в том числе с непринятием должных мер по демонтажу аварийных конструкций, установке ограждений, препятствующих свободному доступу граждан. Однако меры по устранению соответствующих нарушений в полной мере не были приняты. В середине октября 2025 года в расселенном доме на ул. Ленина, 8, доступ в который не был ограничен, произошло возгорание. В результате пожара погиб человек.

Материалы проверки были переданы в СУ СКР, которое и возбудило уголовное дело. Расследование находится на контроле городской прокуратуры.