В Оренбуржье задержали подозреваемого в мошенничестве с поддельными ювелирными изделиями

В Орске в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в мошенничестве с поддельными ювелирными украшениями. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roberto Coin Фото: Roberto Coin

По информации ведомства, в отдел полиции поступило заявление от управляющего комиссионным магазином о хищении 717 тыс. руб. 26-летний безработный житель Челябинской области попросил знакомую сдать в ломбард два массивных браслета из дешевого сплава, выдав их за золотые украшения. Девушка, ничего не подозревая, получила деньги. Экспертиза показала, что браслеты сделаны не из драгоценных металлов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Фигурант частично возместил ущерб. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Руфия Кутляева