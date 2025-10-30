На жителя Казани, который вывел за рубеж 57 млн рублей, завели уголовные дела

В Татарстане 51-летний местный житель вывел за границу более 57 млн руб. В отношении него возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Татарстанская таможня раскрыла незаконную схему вывода средств: преступник организовал переводы на счета иностранных компаний (нерезидентов), используя подложные документы и электронные цифровые ключи для подтверждения операций.

Проверка показала, что денежные средства проходили через организации, зарегистрированные на территории Татарстана, и выводились за границу под видом законных валютных операций.

Жителя Казани обвиняют по ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов). Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Анна Кайдалова