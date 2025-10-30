УФАС возбудило дело из-за подорожания аренды опор связи в Ярославле

Ярославское межрегиональное управление ФАС России возбудило дело в отношении АО «Ресурс» за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве.

МУФАС считает, что компания установила монопольно высокие цены на опоры для воздушных линий электропередач, используемые для размещения сетей электросвязи. На резкое повышение арендной платы пожаловалось ООО «Яртелесервис». Цена за аренду одной опоры выросла со 100 до 350 руб. в месяц. Тариф в 100 руб. действовал с 2011 года, но в УФАС считают, что поднять его более чем в три раза компания не имела права.

«Компания не предоставила экономического обоснования нового тарифа, указав лишь на его договорной характер и индексацию на инфляцию за период с 2012 по 2025 годы. Занимая доминирующее положение на локальном рынке, компания — инфраструктурный монополист не вправе произвольно завышать цены на свои услуги»,— сообщили в Ярославском межрегиональном УФАС.

Действия АО «Ресурс» антимонопольный орган расценил как нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» (установление и поддержание монопольно высокой цены товара).

Антон Голицын