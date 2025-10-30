Рынок отыгрывает «эффект Долиной»

Рынок вторичной недвижимости столкнулся с «эффектом квартиры Ларисы Долиной». Пока в подмосковной Балашихе 30 октября начинается судебный процесс над мошенниками, счет подобным кейсам уже идет на сотни Продавцы-пенсионеры, как и в случае с певицей, оспаривают сделки по квартирам, утверждая, что «действовали под влиянием извне». Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В череде тяжб отделить истории продавцов, ставших жертвами преступников, от их собственной недобросовестности далеко не так просто. Истории с многомилионными разбирательствами и жизненными трагедиями обсуждают в сообществах пострадавших и юридических чатах. Кейс Долиной лишь ярче других. Порядочность покупателя, а именно он в конечном счете оказывается пострадавшим, судами в расчет не принимается.

Прежние формальности не срабатывают, делится опытом основатель агентства недвижимости «Старыгин и партнеры» и вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Даниил Старыгин: «Рынок кипит из-за этих историй. Справка о том, что человек вменяем, не панацея. Есть прецеденты, когда на сделке находился врач, присутствовал нотариус, но даже такую сделку удалось откатить. Человеку возвращается жилье, а деньги уже у мошенников. Покупатель остается в той же самой ситуации, когда ему должны вернуть сумму средств, которую он уплатил. Рынок может измениться за тот период. Тут надо подготавливать пакет».

Но и здесь 100-процентного результата не будет, продолжает Старыгин: «Во-первых, у человека должно быть не единственное жилье. Стоит проводить правовое заключение. Суд всегда смотрит на фактуру. Человек, выдавший это правовое заключение, как минимум становится свидетелем. И как максимум — соответчиком. Нужно делать видеозапись сделки. Чем больше фактуры, тем потом проще в данном процессе, если он вдруг возникает, чем-либо апеллировать».

200 млн руб. за квартиру в Хамовниках, приобретенную у народной артистки, еще предстоит вернуть. Будет кассация. Это дело оказалось в фокусе общественного внимания, но в других случаях все иначе, объясняет управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько: «Громкое имя продавца сделало эту историю публичной. Почему-то суды становятся на сторону тех продавцов, которые из-за своих неразумных действий лишились недвижимости, а не на сторону добросовестных покупателей, которые остались и без денег, и без недвижимости, и зачастую еще с кредитом от банка, который они вынуждены выплачивать. Справки от диспансеров всего лишь говорят о том, что люди там не стоят на учете. Но это не значит, что они не лечатся у частных врачей, либо они были вменяемы на момент совершения сделки. Ужасающая тенденция, в каком количестве скрываются подобные сделки».

Частично потери может компенсировать небольшая правовая уловка, но спокойной жизни она не гарантирует, рассказывает партнер Novator Legal Group Александр Катков: «Наша жизнь значительно сложнее, чем законодательное регулирование. Закон дает только порядок взаимодействия. В договор может включаться формулировка о том, что квартира не может быть изъята у покупателя до того момента, пока ему не будут выплачены денежные средства, которые он заплатил.

Даже если сделку признают недействительной, вы сможете ей пользоваться, проживать. Все коммунальные платежи должны быть оплачены собственником: электроэнергия, налоги. Квартира может в таком неопределенном правовом статусе находиться годами и десятилетиями».

По статистике Верховного суда, только в 2023 году в суды поступило более 4 тыс. дел об оспаривании уже зарегистрированных прав на недвижимость. Общая сумма требований по ним составила 1,5 трлн рублей. «Эффект Долиной» — изобретение 2024-го.

